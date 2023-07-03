訊映光電公司董事長賴家德3日上午捐贈苗栗縣府1千台血糖檢測儀、10萬片拋棄式血糖測試片，縣長鍾東錦頒贈「嘉惠鄉里」牌匾感謝該公司的善行義舉，並預計將捐贈的血糖儀及檢測試片撥交204個社區照顧關懷據點使用，守護高齡長輩的健康。

訊映光電公司董事長賴家德，造橋鄉人，2004年9月在新竹市成立訊映光電公司，主要從事血糖檢測儀及血糖檢測試片的研發、生產、銷售，是國內血糖測試設備商之1，以電化學原理，測量血液中葡萄糖濃度的生物感測為核心技術，針對糖尿病及新陳代謝疾病研發居家檢測系統等輔助器材。

董事長賴家德響應苗縣福利政策，今天上午在縣府201會議室捐贈縣府社會處1千台由台灣製造國產品牌的歐克優質血糖儀、10萬片拋棄式血糖測試片，提供使用者透過簡易的操作就能有效監測血糖值，隨時掌握健康狀况。

縣府社會處初步決定將捐贈的這批價值約500餘萬元的血糖檢測儀、血糖檢測試片撥交苗縣204個社區照顧關懷據點使用，以守護長輩們的健康，營造完善的在地老化環境。

縣長鍾東錦頒贈訊映光電董事長賴家德「嘉惠鄉里」牌匾，感謝該公司的善行義舉，不但協助苗縣更加落實社會福利政策，也期盼能夠藉以鼓勵更多企業投入社會公益，讓需要照顧的鄉親獲得更完善的照顧。

訊映光電董事長賴家德說，他是造橋鄉人，捐贈的這批血糖儀和檢測試片是希望能夠回饋家鄉，幫助需要照顧的高齡長輩等弱勢族群，同時該公司也正在苗縣興建廠房，計畫返鄉投資。