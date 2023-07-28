近期，在台北市教育局舉辦的一場AI教育論壇中，元宇宙IP專家江秉承先生展示了他運用AI技術，製作虛實難分的電腦生成圖片，讓全場師長讚嘆不已。

他利用ChatGPT和Minjourney工具混搭實作，僅需數分鐘即可生成完整小說的大綱與主角人物設計成果。他指出，掌握AI工具協作生成的技巧非常重要，並提醒師長們在教育中擔當守門人的角色，培養學生媒體識讀的能力。

江秉承先生提到從近期好萊塢掀起的罷工浪潮中，可以發現其中一個原因即是AI生成內容（AIGC）技術的興起，使得內容創作方式出現新變革。過去的文創IP產業主要分為創意、創作和製作三個環節，然而隨著AIGC技術進步，文創IP產業面臨重大轉變。他舉例好萊塢電影《阿凡達》，如果運用AIGC技術，將大大提升內容生成效率，同時降低製作成本達50%以上。然而，這也將造成創作者及影視從業人員大量的失去工作機會。

未來，AIGC技術的應用將影響到全球影視娛樂產業的價值鏈，範圍涵蓋從創作到製作，再到市場推廣和用戶體驗等多項環節。文創IP產業應深思熟慮如何運用AIGC技術創造更多價值和機遇，並探索新的創作方式和商業模式以因應未來的競爭和變革。

江秉承表示，其在AIGC技術應用方面的成果，已受到香港與中國公司的青睞，並委託製造超越主播形式，創造可擬人的AI角色，同時也積極與美國製作公司進行全程AIGC的電影製作項目，期待為市場帶來新的體驗與商模展示。

AIGC技術的引入將推動全球文創IP產業邁向新高峰，同時，也需要IT與IP業內從業者的協力合作，開創更多的商機，才能迎來文創產業的美好未來。