織布占儒鴻營佔約30%；儒鴻指出，第二季布的出貨動能已見回升。

儒鴻指出，服飾產業景氣回溫都是「布先行」。織布已於第二季見到回升，預期成衣的訂單也會陸續在第三、四季回流。

福懋為國際知名運動、戶外品牌商的主要供應商，市場指出，福懋第三季的營運看來仍偏平淡，不過，隨著品牌廠庫存水位下降，福懋今年第四季開始生產出貨2024秋冬款布料時，出貨力道應該有機會回升，營收年增幅也有望轉正。

宏遠主要提供包括Nike、LULULEMON、THE NORTH FACE等客戶高科 技環保布料及全方位服務。

宏遠指出，美國廠就是就近供應NIKE的服飾布品，現在產線的稼動率已恢復到8成以上。宏遠預期，今年的營運將可「逐季成長」。

專攻機能性長短織布的得力，主力客戶為UA、ADIDAS、Uniqlo等；得力指出，每年的第二季是營運淡季。下半年就要進入傳統旺季。目前主要客戶的第三季的下單量確有比上半年增加。

得力指出，客戶庫存水位確有降緩，這將有助於下半年營運動能的升高，第四季應該是高峰。

主要提供運動服飾機能性棉混紡針織布的冠星，先前營收有5成是來自ADIDAS。年前更已打入NIKE供應鏈。

冠星指出，ADIDAS、NIKE等全球品牌運動服飾廠的財報表現優於市場預期，接下來就會備年底節慶活動、明年奧運的訂單。

依此時間排程，冠星認為，第三季的營運成長仍會不明顯，要等到第四季才能確定。但，明年上半年成長動能肯定會大幅度彈升。