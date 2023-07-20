法人指出，近期儒鴻客戶端補庫存趨勢日漸明朗，訂單動能回升，3Q營收可望較2Q增溫，預估3Q營收季增15%；3Q毛利率因ASP優於預期而上修至29%，稅後EPS上修至5.3元。印尼新廠目前月產約80-100萬件，已有4個客戶驗廠通過，訂單動能可望因品牌廠、通路商多角化採購地趨勢下逐步升溫，新廠可望於4Q損益兩平，對2024年的貢獻將更為明確。

明年起，冠星-KY主要客戶愛迪達(Adidas)在中國內銷市場的供貨將以在地生產為主；愛迪達(Adidas)是冠星-KY的主要大客戶，營收占比約5~6成，但大都以外銷為主。冠星-KY去年開始擴增越南新廠，預計今年底試量產、明年第1季產能正式開出，初期產能為100萬鎊／年，目標2026年越南產能將達300萬鎊／年。以自有產能來看，目前冠星-KY自有產能最大的生產基地在柬埔寨，約350萬鎊／年。