中鋼今年6月營收302.16億元，年減32.47%、月減7.76%；營業損失1.58億元，月減119.59%、年減104.20%；稅前淨損0.35億元，月減104.11%、年減100.81%，止步單月連4紅，單月營收、獲利雙創今年次低。中鋼說明，主係鋼鐵業單位售價及毛利下跌且銷售數量減少等綜合影響，致營業收入、營業利益、稅前淨利同步減少。

中鋼第二季營收953.56億元，年減28.64%、季增4.39%；第二季營業利益14.37億元，稅前淨利17.58億元。中鋼上半年營收1867.02億元，年減24.97%；營業利益14.11億元，年減94.61%；稅前淨利16.83億元，年減94.17%。

中鋼個體(非合併)碳鋼銷售量，6月碳鋼銷售量為64萬7556公噸；上半年碳鋼銷售量為385萬7332公噸。

中鋼表示，因全球通膨降溫速度減緩，美國就業市場持續熱絡，Fed仍未排除再升息可能。歐美市場消費與投資動能減速，終端需求復甦遲滯，導致亞洲與新興國家出口下滑，全球經濟成長復甦緩慢。大陸內需復甦不如預期，人民銀行降準、降息釋放流動性，提振經濟成效仍待觀察。隨著美國升息步入尾聲，下半年製造業供應鏈庫存調節完畢，景氣可望逐步回溫。近期用鋼產業築底回升跡象顯現，市場信心穩定恢復中，剛性補庫需求蓄勢待發。