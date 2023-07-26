大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，自去年央行升息後，全台交易趨緩，平均地權條例修正案衝擊市場信心，投資客潰散，且房價尚未下修，買方保持觀望態度，故成交量降低，新竹縣在房市多頭之際漲勢強勁，市場風向改變後，交易趨冷最為明顯。

綜觀各縣市上半年度買賣移轉棟數，減少最多的前五名分別為新竹縣年減33.4%、彰化縣年減26.6%、宜蘭縣年減23.3%、台北市年減21.2%、新竹市年減20.6%，竹科房市熱區雙雙打入後段班，而六都僅台北市進入負成長的前五名；另一方面，今年上半年買賣移轉棟數正成長的縣市只有4個，第一名連江縣(馬祖)因移轉棟數過少、僅個位數，故有400%的年成長，第二名嘉義縣上半年1,671棟、年增16.7%，是台灣本島唯一上半年移轉棟數破千棟且正成長的縣市，第三名及第四名分別為金門縣11.6%及澎湖縣4.3%。

郎美囡指出，政府一系列的健全房市政策讓不動產市場急速降溫，投資性買盤縮手，先前跟著科技業熱潮蓬勃發展的區域今年交易明顯衰退，除了買方擔憂高價套牢，不少賣方也觀望惜售，並對價格多有堅持，因此交易磨合期拉長，快速成交的情況已不復見，而六都跌幅最深的台北市，因高房價讓買方退卻，買盤轉進周邊低價區，至於嘉義縣受惠台南市及嘉義市房價上揚，買方基於總價考量移至嘉義縣購屋，先前建商推案增加，今年除了交易穩定外，也有不少交屋量挹注。

住商不動產企畫研究室執行總監徐佳馨表示，政府打房動作頻頻，目前五大銀行平均房貸利率已破2%，加上下半年景氣保守，買方對於市場的不確定因素存有疑慮，稅制閉鎖造成物件稀少，更讓賣方降價意願低，讓交易更陷膠著，下半年買氣很難暢旺，預估今年全年度買賣移轉棟數約在27萬上下，回到2018年的交易水準。