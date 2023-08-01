捷迅第2季營收7.67億元，年減49.82％，營業毛利0.99億元，年減60％，稅後淨利0.31億元，年減79.86％，每股盈餘1.04元；累計上半年營收15.8億元，年減43.77％，營業毛利2.32億元，年減43.11％，稅後淨利0.92億元，年減62.02％，每股盈餘3.08元。

孫鋼銀表示，空運客戶7月中開始恢復下單，8月有返校需求，訂單持續向上，9月後增幅很明顯。不過，手機、傳產等產業貨量仍然低迷，捷迅搭上AI、娛樂休閒相關需求，包括已接獲國內知名AI供應鏈的客戶通知，新訂單將自今年9月開始量產出貨輸往歐、美等地，第4季空運旺季可期。而空運運價歷經2個月調整，加上先前減班，導致長榮航、華航7月飛往美國五個航點滿到下周，帶動這2周台灣到美西及美東的空運運價與5、6月相比有4成漲幅，對第3季營運帶來正面效果。

捷迅設立於美國德州的13萬英呎保稅倉，依照目標時程將於2024年第3季建置完成，該投資案是近期當地相當重視且關注的合作案，機場公司也表示建置過程將全力予以協助， 藉此帶動機場周遭就業率。 整體建置的硬體設備皆採購低耗能、低碳排的物件，例如電動堆高機、太陽能板發電等完全以低汙染考量下做設置規畫。 該項目除了服務現有電子客戶族群外，也已陸續替新增加的電商客戶群解決美國當地清關、分流、派送等問題，未來將更以此模組化的運送系統，為客戶提升跨境國際包裹的運送時效，同時降低運輸成本、提升競爭力。

另外，設立於國內桃園航空城約10分鐘車程的自營儲運中心，今年年初已與一家大型國際外資連接器製造商的客戶簽訂長期合約，並於今年6月建置完成，並且進入試營運階段，8月正式啟動運作。這個儲運中心可提供自行研發且客製化的WMS系統，讓客戶可隨時、隨地於線上下單並查詢庫存量，及透過系統自動發送報表讓客戶掌握倉內所有運作訊息，成為客戶的亞太配銷中心，滿足客戶快速周轉、備貨等時效需求。