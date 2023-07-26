金管會統計，2023年前5月外幣保單新契約保費1140.52億元、年減達52％，其中投資型保單255.01億元、年減達69％，傳統型保單885.51億元、年減達42％，但衰退幅度均較前4月57％、74％、48％持續收斂。

以幣別觀察，美元保單前5月新契約保費36.86億美元、年減達54％。其中，投資型美元保單7.94億美元、年減達71％，傳統型美元保單28.93億美元、年減達45％，但衰退幅度均較前4月59％、76％、49％持續收斂。

前5月前三大業者方面，投資型外幣保單依序為國泰、安聯、富邦人壽，傳統型外幣保單依序為中國、國泰、南山人壽。其中，投資型美元保單為國泰、富邦、安聯人壽，傳統型美元保單則為中國、國泰、南山人壽。

澳幣保單前5月新契約保費0.52億澳元、年減達45％，但幅度較前4月61％明顯收斂。其中，投資型澳幣保單0.39億澳元、年減達41％，傳統型澳幣保單0.13億澳元、年減達54％，但衰退幅度均較前4月61％明顯收斂。

人民幣保單前5月新契約保費0.53億人民幣、年減達65％，但衰退幅度較前4月68％略減。其中，投資型人民幣保單0.44億人民幣、年減達69％，幅度較前4月72％收斂。傳統型人民幣保單0.09億人民幣、年減達10％，較前4月轉衰，但實際金額差異不大。

前三大業者方面，投資型澳幣保單為國泰、安聯、安達人壽，傳統型澳幣保單為新光、富邦、中國人壽。投資型人民幣保單為安聯、法國巴黎、安達人壽，傳統型人民幣保單為保誠、富邦、中國人壽。

外幣保單買氣持續疲弱，保險局副局長蔡火炎分析，包括美國聯準會及澳洲央行持續升息、中國大陸經濟表現相對不佳，均影響美元、澳幣、人民幣投資型及傳統型保單買氣。展望後市，若美國持續升息因素未解，下半年外幣保單買氣恐難有顯著變化。