累計聯電上半年合併營收1105.06億元、年減18.43％，營業利益301.55億元、年減達40.28％，仍雙創同期次高，毛利率、營益率分降至35.72％、27.29％。在業外轉虧為盈挹注下，歸屬母公司稅後淨利318.24億元、年減22.63％，仍創同期次高，每股盈餘2.58元。

聯電第二季合併營收562.96億元，季增3.85％、年減21.87％，營業利益156.75億元，季增8.25％、年減達44.34％，雙雙自近7季低點回升，改寫同期次高。毛利率35.97％、營益率27.84％，較首季35.46％、26.71％的近7季低點回升。

聯電第二季毛利率達34～36％的財測區間高標，營收及本業獲利較首季回升。惟業外收益28.1億元，雖較去年同期顯著轉盈、但季減達39.53％，使歸屬母公司稅後淨利156.41億元，季減3.35％、年減26.66％，為近2年低點，每股盈餘1.27元。

聯電第二季晶圓出貨量約183萬片8吋約當晶圓，季增0.27％、年減達30.17％。平均售價（ASP）較首季略為提升，產能約263萬片8吋約當晶圓，季增4.12％、年增3.88％。資本支出約8.2億美元，季減17.84％、但年增達1.08倍。

聯電總經理王石表示，第二季財報表現符合先前預期，營收回升主要受惠12吋產品組合優化，來自22/28奈米營收占比自26％續增至29％，特殊製程貢獻達59％，40奈米以下營收占比維持41％。

就應用別來看，王石指出，聯電看到WiFi、數位電視和顯示器驅動IC等消費領域第二季需求出現短期復甦，電腦相關產品需求亦較首季溫和回升。同時，聯電已完成廈門聯芯股權回購交易案、成為全資子公司。

王石指出，受惠南科Fab 12A廠P5新建產能開始量產，以及OLED顯示驅動、影像處理、WiFi和車用等應用需求驅動下，第二季22/28奈米產品組合營收季增達29％，占比自約20％升至22％，看好28奈米對現有及未來新產品應用，將會是需求長期穩健的技術製程。