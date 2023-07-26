同欣電今年第二季營收28.43億元，季減2.0%、年減21.1%；營業毛利4.85億元，季增13.0%、年減64.4%，毛利率17.1%，季減10.9個百分點、年減20.7個百分點，主要受到半導體市況不明朗，公司人力精簡策略、存貨提列備抵呆帳政策衝擊，兩因素影響毛利率約5~7%；營業淨利1.66億元，季減64.6%、年減83.6%，營益率5.9%，季減10.3個百分點、年減22.3個百分點。雖然有匯兌利益，但因精簡手機產線，執行一次性的資產減損，稅後淨利0.12億元，季減98.8%、年減98.8%，單季稅後EPS僅0.08元，相較去年同期的5.59元、今年第一季2.31元下滑，並下探2008年第四季以來的15年新低紀錄。

同欣電今年第二季，RF產品單季營收1.01億元，季減23%、年減48%，占4%；Hybrid產品線營收6.73億元，季增5%、年增12%，占24%；陶瓷產品線營收5.08億元，季增6%、年減35%，占18%；影像產品15.27億元，季減4%、年減24%，占54%。產品應用方面，汽車比重大增67%、手機下降10%、路燈和工業應用14%、通訊4%、醫療4%。

同欣電今年上半年營收57.44億元，年減18.8%；營業毛利12.98億元，年減48.7%，毛利率22.6%，年減13.2個百分點；營業淨利6.37億元，年減65.9%，營益率11.1%，年減15.3個百分點；稅後淨利3.84億元，年減79.8%；稅後EPS達2.39元 相較去年同期的10.67元 下降近8成。

由於車用需求下降，CIS、陶瓷基板、混和模組營運恐下滑；而由於庫存高，手機CIS的營運自去年第四季便不佳，再加上Android手機無新應用，整體需求疲弱，但在精簡產線、人力後，預計財務表現將慢慢改善。同欣電預估今年第三季將是今年營收谷底，第四季營運將較第三季狀況健康。