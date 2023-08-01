德國表現異常虛弱，另外法國和義大利也出現惡化。

標普全球的歐元區製造業PMI，在七月跌到42.7，低於六月的43.4，並為自2020年5月以來最嚴重的萎縮速度。

相同的數據，德國為38.8，法國為45.1，歐元區以外的英國為45.3。

一項衡量產出的指標從44.2降至42.7，為近3年多來未見的最低點。

漢堡商業銀行(HCOB)經濟學家Cyrus de la Rubia指出，看起來歐元區製造業持續衰退，產出、新訂單和採購量出現更急遽地下降，支援了我們的觀點，即下半年整體經濟將出現震盪不安。

儘管投入成本下降，讓工廠得以大幅削減收費(出廠價格)，但是需求仍是大幅減少。產出價格指數從47跌到45，為近14年新低水準。

de la Rubia說：「歐洲央行(ECB)將看到產出價格通縮速度再次加快，來到近14年來的最快降幅。然而央行對於服務通膨的擔憂，仍居於議程的重要位置」。

歐洲央行在上周連續第九次升息，而隨著通膨壓力透露初步的放緩跡象，以及對經濟放緩的擔憂，歐洲央行提出九月暫停升息的可能。