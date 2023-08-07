未登記工廠轉型合法，新北市經發局統計申請納管3287家廠商，其中有3225家提送改善計畫，比例高達98％。為加速補正未登記工廠改善計畫的速度，今年「新北市中小企業輔導團」擴大服務對象，將未登記工廠納入輔導項目，全力協助業者轉型合法，預計辦理14場說明會。

經發局長何怡明表示，新北中小企業輔導團協助業者提升經營體質及競爭力，提供專業顧問諮詢、診斷建議，協助企業導入資金、技術及經營等所需資源，並爭取中央相關補助計畫。自2020年起推動至2022年，已完成247案的訪視及輔導，成功為新北市企業爭取中央經費輔導資源9362萬元。今年度「新北市中小企業輔導團」擴大輔導對象，協助未登記工廠廠家完備改善計畫內容，即早進入實質改善及申請特定工廠登記等階段。

經發局補充，未登記工廠改善計畫須符合環保、消防、水利、建築安全及水保等相關規定，為加速改善計畫審核，降低文件補正往返的負荷，預計辦理14場說明會，邀集各領域專家顧問提供免費諮詢服務及診斷建議，盼透過手把手的教學，提升業者改善計畫的通過率，不輕易放棄合法化機會。

此外，未登記工廠改善計畫經市府核定後，後續應依所提計畫進行實質改善，輔導團隊將根據工廠的建物、產業特性、地理區位等需求，給予符合消防安全、建物安全、廢污水處理與排放、水土保持等項目具體改善的建議，倘工廠生產及防災、汙染防治管理符合數位化及低碳轉型的規範，將再協助業者爭取經濟部「納管工廠低碳及智慧化基礎轉型個案補助」，每案最高可獲150萬元補助經費，攜手邁向合法永續經營的目標。

經發局持續以多元輔導措施引導廠家，除了推出「優先審查機制」，加速改善計畫審查進度，並以「中小企業輔導團」協助廠家完成改善計畫、進行實質改善、爭取中央資源減輕轉型合法化負擔之外；針對無法申請特定工廠的業者，也特別提供「未登記工廠搬遷租金補助計畫」，只要搬遷至合法用地申請合法工廠登記，可獲得為期為2年、最高48萬元的租金補助，鼓勵業者根留新北。

為協助企業共享良好經營環境，共創產業升級發展，共榮合法永續經營，新北市中小企業輔導團開放專線服務電話02-277137380或加入輔導團Line官方帳號@ntpcsme，歡迎新北市的中小企業及工廠洽詢，將由專業顧問提供免費諮詢及到場診斷服務。