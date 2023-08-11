大陸開放團客赴78國旅遊，不包括台灣，行政院長陳建仁今（11）日傍晚在臉書表示「可以優先恢復第三類陸客」，也就是旅居海外的陸客來台觀光。旅館業者表示這類陸客人數「僅團客百分之一」，但可看成全面開放的契機，象徵的意味居多。

兩岸政府互不開放團客，愁死觀光業者，旅行業者揚言不排除抗爭。針對是否開放陸客來台，陳建仁表示，預計優先恢復「第三類」陸客來台觀光，近期公布方案。交通部長王國材表示，相關細節和執行方式將在近期定案。

所謂第三類觀光，是指赴國外留學、工作、旅居國外取得當地永久居留權、旅居國外取得當地依親居留權者。因新冠疫情，2020年1月27日，中央流行疫情指揮中心也宣布暫停大陸籍人士第三類觀光入台許可證申請。

去年國境解封但兩岸觀光開放陷入停擺，此前有旅遊業者和海外大陸民眾建議先開放第三類陸客來台觀光，今年6月15日陸委會表示，陸委會跟交通部都沒有相關規劃，強調現在聚焦兩岸早日恢復雙向的觀光客交流。

「我認為是即將全面開放的前兆！」中華民國旅館公會全國聯合會副理事長鄭生昌表示，業者也贊成政府循序漸進開放陸客，畢竟政府要考慮到兩岸對等開放，又要兼顧國安跟經濟民生等眾多因素，業者都尊重。雖然第三類陸客的人數有限，但至少是一個觀光開放的契機，對業者來說會比較安心，不會說對於這個市場明年不抱希望或是躊躇不前。其實台灣人去大陸旅遊比陸客來台多，希望在不造成太大觀光逆差跟市場衝擊下，穩健開放。

至於旅居海外陸客人數，有旅館業者表示「大概只有大陸團客的百分之一吧！」旅行社則表示這類陸客多半是自由行，很少會報旅行社。該政策應該是象徵的意味居多。