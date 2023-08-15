▲民進黨基隆市立委參選人鄭文婷質疑，與原本的廠商並不是完全不能續約或簽約，而是基市府消極一直拖到合約終止，才重新公開招標。（徐佑昇攝）

▲基隆市議員張顥瀚質疑，現在委外給其他廠商，未來物價上漲的話市府的處理應對機制在哪？未來「水洗飛灰」的水源以及污水要如何處理，都會是問題。（徐佑昇攝）

▲基隆市議員韓世昱表示支持謝國樑乾淨家園政策，支持改採用水洗飛灰的方式來處理。（徐佑昇攝）

基議會灰渣交鋒 綠議員嗆送檢調 謝國樑這樣回應

基隆市政府與原處理灰渣業者的合約於今年7月16日到期，因未續約，後由設在高雄的公司得標。15日基隆市議會開議再次談及該議題，多位議員發言正反交鋒，市議員韓世昱支持謝的做法；反對的議員洪森永則嗆要把市長和環保局長送檢調。對此基隆市長謝國樑表示，目前飛灰已送出處理了，不會有垃圾大戰問題，另外當初廠商續約經評估可能會有違法無效問題，因此不再續約，未來將再整建「水洗飛灰」的處理廠，可達到灰渣有效減量與節省費用成本的目標。

謝國樑表示，根據財政部發函回文，由於當初的業者從來沒有成立營運績效評估委員會，根據這個違反的情形，市府與法制以及相關單位討論，此部分可能有適法性的問題，其他市府也有人員違反促參法因此被起訴判刑，因此後來不再續約，並重新公開招標，也有業者得標，目前已經確認把灰渣送出去處理了，因此不會有垃圾大戰問題。

謝國樑強調，另一方面，現在的固態灰渣只能單純掩埋，也會造成更多污染，目前各縣市都改採用「水洗灰渣」的處理程序，不僅可以減量近一半，連處理費用也能大幅下降6至7成，所以市府會朝整建水洗灰渣的方向努力，而這過程當然會有陣痛期，此部分的預算增加，市府也會努力樽節。

對此綠營立委參選人鄭文婷質疑，財政部的發函回文僅只指出業者沒有成立營運績效評估的事實，但也僅是「不能優先訂約」，並非「不能」簽約或續約，並批謝都沒有要去跟業者溝通協調，是消極拖到最後一刻不續約才導致如今必須支付高額處理費的結果。議員洪森永甚至嗆謝國樑和環保局長馬仲豪有違法疑慮，要送檢調。

對此謝國樑也在議會不滿強硬回擊洪森永，並舉出依照當年的規定，該業者收基隆的灰渣處理費是1700元，收外縣市的處理費是2550元，對基隆的回饋金均為200，但後來對外收卻可爆增成25000元，但對基隆市的回饋金仍是200元，這部分是在先前市府調整的，真的要送檢調，那應該是這部分要送，如果他當市長，絕對不會允許這種不符比例的情形發生。

而也有市議員支持謝的做法，市議員韓世昱就表示支持「乾淨家園」的政策，也希望灰渣不要埋在基隆，對此市議員郭美秀、曾紀嚴也都表達贊成。

此外，市議員張顥瀚及施偉政則擔心未來水洗飛灰的廢水以及未來委外處理經費恐暴增議題，也希望市府能做好規畫與評估。