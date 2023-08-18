新北市環保局針對轄內低收入戶、中低收入戶、中低收入老人、弱勢兒少及符合身心障礙者生活補助等資格的市民，提供購買一年份專用垃圾袋的費用，今年度起改以匯款方式補助垃圾清除處理費，補助費用今已匯入受補助對象的郵局帳戶，今年每人補助金額為204元，預估嘉惠約13萬人。

環保局表示，以往為每年12月陸續發放專用垃圾袋紙本抵價券，受補助對象須利用上班時間至清潔隊辦公室或里辦公室領取，受限於發放資訊及領取方便性，發放比率約為72％。為改善民眾舟車勞頓，衍生之時間成本或交通費支出，並使補助政策讓民眾有感及提升發放比率，今年度起改以匯款方式補助垃圾清除處理費。

環保局進一步說明，本次補助費用發放期間分為兩階段辦理，第一階段為現金匯款作業，若受補助對象的匯款資訊完整，補助款項逕匯入受補助對象郵局帳戶，已於112年8月18日完成，受補助對象可留意個人帳戶資訊。

第二階段為發放現金，此階段為針對匯款資訊不完整或因其他原因無法順利入帳之受補助對象，預計9月至11月執行，環保局將再行寄送通知單給受補助對象，再請受補助對象至各區清潔隊或指定地點領取現金。

環保局表示，第二階段各區領取地點詳見環保局公告地點，相關資訊同步公布於環保局網站及新北樂圾車網站，若有任何問題，可來電環保局清潔維護科洽詢。

環保局另提醒民眾，不會主動以電話語音、簡訊方式索取匯款帳戶等個人資料，若遇上述情形或有任何疑義，請先電洽環保局（02）29532111轉分機4063施小姐查詢，或撥打165反詐騙專線。