閎康第2季合併營收為12.13億元，年成長36.41%，營業毛利為4.75億元，年成長54.52%，單季合併毛利率39.14%，年增4.59個百分點，營業淨利為2.58億元，由於去年上海封控基期較低，年增81.67%，營業淨利率21.3%，年增5.3個百分點，單季稅前盈餘2.67億元，年增77.67%，單季每股稅前盈餘為4.32元。

閎康表示，公司因策略制定正確，先前大幅資本支出之效益逐漸展現，加上公司持續精進本業技術能力及全球運籌經營能力，營業收入續創歷年單季新高，並且營業利益率和成長率持續高於公司營收目標的成長率，顯示公司折舊費用及跨國管理費用控制得宜，持續打造航向國際藍海市場的高速獲利引擎。

閎康上半年合併營收為23.55億元，年成長32.03%，營業毛利為8.93億元，年增36.8%，合併毛利率37.93%，年增1.33個百分點，營業淨利為4.49億元，年增54.22%，營業淨利率19.1%，年增2.75個百分點，稅前淨利4.58億元，年增48%，每股稅前盈餘為7.42元，為創立20年以來歷年同期新高。

由於全球半導體大廠持續於日本新增投資，加上閎康已深耕日本市場十餘年，故閎康日本上半年營收成長率高達68%，目前日本訂單狀況持續滿載，未來閎康將持續大幅投資日本市場，以最佳的營運效率及服務品質與客戶共同成長。