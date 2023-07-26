欣興2023年第二季合併營收252.34億元，季減5.01％、年減29.19％，營業利益23.56億元，季減18.88％、年減達77.23％。歸屬母公司稅後淨利23.88億元，季減41.67％、年減達70.25％，每股盈餘1.57元，均創近2年低點、仍改寫同期次高。

累計欣興2023年上半年合併營收518.01億元、年減21.92％，營業利益52.61億元、年減達70％，仍雙創同期次高。在業外收益跳增近2.18倍挹注下，歸屬母公司稅後淨利64.83億元、仍年減達52.66％，每股盈餘4.27元，亦雙創同期次高。

欣興因市場需求疲弱使產品售價及稼動率下滑，第二季毛利率、營益率續降至20.21％、9.34％，雙創近2年低點，上半年毛利率20.39％、營益率10.16％，較去年同期35.26％、26.44％明顯下滑。不過，第二季毛利率、營益率及稅後淨利表現，仍優於美系外資先前預期。

欣興將於今日下午召開線上法說，說明營運概況及展望。董事長曾子章先前表示，目前訂單需求狀況依客戶應用別而異，部分客戶已出現一些急單，但有些客戶需求至年底仍看守。整體而言，認為欣興下半年營運應該會比上半年好，但要到第四季初會有較明顯好轉。