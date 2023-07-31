亞系外資表示，創意上週法說會調降2023年全年財測，令市場感到意外，主要是因為需求疲軟和部分項目被取消，儘管仍然看好創意的長期增長前景，其中包括2024年營收，只是目前創意股價已經過高，年初至今上漲高達185%，故將創意評等調降至劣於大盤、目標價1159元，並建議在回檔時找尋更好的切入點。

歐系外資表示，創意第二季營收表現符合預期，惟利潤率略有下降，單季每股獲利為6.26元。但創意卻是下調2023年全年財測預估，預計全年營收僅年增個位數，毛利率、淨利潤也會比去年下滑。長遠來看，仍看好HPC(高速傳輸)將讓創意2024年、2025年營收出現反彈，預期創意2024年營收將會成長16%，主要是反映7奈米、5奈米上的NRE不斷增長。有鑑於下半年疲軟，將創意目標價由1820元調降到1550元、評等維持中立，並將2023年、2024年以及2025年，全年EPS下調至25元、31.5元和45元。

日系外資表示，儘管近期創意股價在市場上AI題材的發酵下，使得創意將在AI大趨勢中處於有利地位，但創意卻對第三季營收做出悲觀指引，預計單季營收僅有個位數季增加，NRE(委託設計)會有兩位數成長，量產交則略有下降，導致毛利率季度持平，不僅如此，創意更進一度調降其2023年全年營收至僅有個位數成長(先前預期會有雙位數成長)，導致淨利潤可能衰退，最主要原因是有5奈米的Network、SSD客戶延宕所致，但創意管理層預計2024年將彌補該缺口，且創意AI的優勢仍然完好無損，也就是說，在結構上，因為AI趨勢以及先進封裝技術下，仍然對創意持積極態度。有鑑於上述推論，將創意評等由優於大盤調降到持有，但目標價由1070元調升到1660元。