除了AI供應鏈之外，台灣以5G為應用的潔淨能源產業，受惠於政府頒布的再生能源條例與美國的汽車排放條例等，充電樁、加氫站與碳交易相關產業可藉由這波AI休息的情況下吸引資金進場。另一方面，在全球復甦、升息尾聲已成定局的條件下，加上下半年傳統消費旺季推升傳統產業進行補庫存的動作，可以適時布局增加資金應用效率。

政策方面，美國將在拜登基礎建設法案中提撥約420億美元，以推動全美高速網路計畫。此計畫將加速推廣寬頻網路肌腱，其中5G設備-FWA(Fixed Wireless Access)因具有快速部署、維護成本低等優勢使得各家主要電信業者如Verizon、AT&T與T-Mobile將全力發展FWA作為替代有線網路的解決方案。台灣的網通業者、光通訊產廠商與5G晶片業者有望因此計畫的設備出貨增加而受益。

路博邁台灣5G經理人表示，投資團隊多樣性與主題式投資造就了我們在投組建置的多角化，以5G基礎建設為底、應用端的AI題材、淨零科技題材為用，藉由供應鏈的Know-how與投組多樣性達成長期投資表現。