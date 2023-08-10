先前創高的電子股多頭馬車近期紛紛走弱，尤其AI概念股的電子五哥、資服類股首當其衝，衝擊整個盤面信心。台新台灣中小基金經理人沈建宏表示，國際信用評等公司惠譽（Fitch）意外調降美國信評，造成美股近日震盪加大，不過，預期對股市影響應屬短期，中長期仍要看基本面。在AI狂潮帶動下，下半年加權指數持續走高，但台股因在5~7月已明顯上漲，8月開始將面臨產業基本面與財報檢驗，因此預期8月將是震盪整理的格局。

就中長線來看，第3季進入美歐電子產品備貨期，iPhone訂單季增可望高達50~70％，帶動整體電子業營收季增20％，傳產業預估9月庫存亦可調整完畢，法人預估整體上市櫃公司第3季起獲利將逐季好轉，2024年獲利可望回雙位數成長，建議利用台股短線大幅修正時分批布局，或定期定額長線持有台股基金。接下來台股短線震盪將加劇，但個股表現將優於大盤表現，績優及具利基題材的中小型股若出現較大修正，可伺機逢低承接。