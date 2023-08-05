上海證券報報導，張玉卓出席智慧國資數位央企第一期大講堂，並會見主講人科大訊飛董事長劉慶峰，聚焦深化務實合作、創新人工智慧在工業情境應用進行深入交流。

張玉卓指出，未來將充分發揮應用情境及數據優勢，以更開放的心態、更務實的措施，加快推動人工智慧在工業情境應用，推動工業企業數位化、智慧化轉型升級。攜手產業鏈上下游、大中小各類所有制企業共同打造產業生態，加快達到高品質發展。