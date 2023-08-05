上海證券報報導，張玉卓出席智慧國資數位央企第一期大講堂，並會見主講人科大訊飛董事長劉慶峰，聚焦深化務實合作、創新人工智慧在工業情境應用進行深入交流。
張玉卓指出，未來將充分發揮應用情境及數據優勢，以更開放的心態、更務實的措施，加快推動人工智慧在工業情境應用，推動工業企業數位化、智慧化轉型升級。攜手產業鏈上下游、大中小各類所有制企業共同打造產業生態，加快達到高品質發展。
大陸國務院國資委黨委書記、主任張玉卓4日表示，國資央企正堅定不移做強做優做大國有資本和國有企業，加快發展戰略性新興產業，積極推進傳統產業改造升級，這為與人工智慧（AI）企業深化合作開闢廣闊空間。
上海證券報報導，張玉卓出席智慧國資數位央企第一期大講堂，並會見主講人科大訊飛董事長劉慶峰，聚焦深化務實合作、創新人工智慧在工業情境應用進行深入交流。
張玉卓指出，未來將充分發揮應用情境及數據優勢，以更開放的心態、更務實的措施，加快推動人工智慧在工業情境應用，推動工業企業數位化、智慧化轉型升級。攜手產業鏈上下游、大中小各類所有制企業共同打造產業生態，加快達到高品質發展。
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