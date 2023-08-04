不過休一天颱風假還是讓市場投資人冷靜不少，卡努的狂風更吹散了籠罩在AI及散熱股的烏雲，今天AI股及散熱股重獲市場買盤青睞，下午舉行法說會的風扇散熱廠建準(2421)漲停板作收，力致(3483)及奇鋐(3017)收盤股價分別大漲逾9%及逾7%，雙鴻(3324)也收漲逾5%，AI股的技嘉(2376)、廣達(2382)、光寶科(2301)連袂同步收紅，讓台股指數無畏台積電(2330)股價軟趴趴收低，高價股信驊(5274)、大立光(3008)及玉晶光(3406)等走弱，成為守住季線的大功臣。終場加權股價指數約16843.68點，下跌35.23點，成交量約為3672.27億元；OTC指數為216.85點，上漲1.48點，成交量為815.48億元。

今天上市各類股以玻璃類股表現最佳，上漲3.89%，其次是資訊服務類股及其他電子類股，分別上漲2.49%及2.1%，表現較差者為電線電纜類股、食品類股及其他類股，其中電線電纜類股下跌4.88%，食品類股下跌2%，其他類股下跌1.77%；上櫃部分，表現最佳為電腦設備類股、上漲1.71%，表現最差為電子通路類股、下跌1.04%。

就技術面來看，今天台股在美股連兩天收低下，指數延續周三弱勢向下探底，盤中一度失守季線，所幸AI股及散熱股回神，緩解台股跌勢，終場下跌35.23點，以16843.68點作收；台股指數在本周遭到亂流，見到波段高點17463點後遭逢AI股族群籌碼凌亂漲多拉回，以及美債信降評等利空，3天下殺達500多點，摜破短期均線及月線，今天盤中指數更一度失守季線，所幸上波回檔16859點到季線16753點之間支撐強勁，緩解指數急挫探底壓力，由於美股及全球股市震盪加劇，台股亦累積龐大獲利了結賣壓，預估短期台股指數將在16800季線到17300點區間整理。

元富投顧總經理鄭文賢表示，上週惠譽將美國長期債信評等由AAA調降至AA+，為1994年來首次調降，反映未來三年財政惡化，美股盤後下跌，引發亞洲股市一片恐慌，不過過美國通膨率、失業率及跳槽人數驟降，都顯示Fed的升息近尾聲，美股四大指數也回到多頭格局，下半年應該是震盪趨堅，維持多頭輪動，若美股不再回到熊市，台股短線拉回也僅視為AI漲多的修正，畢竟此波AI股多則2~3倍的漲幅，而創意(3443)法說會真的說明，AI的業績要大幅成長，仍需要一段時間，在短線股價比基本面跑太快之後，急速拉回修正就無法避免，靜待8月下旬輝達第三季法說帶來好消息，再重新出發，在此之前不宜大進大出。

在AI股方面，鄭文賢表示，AI股短中期漲幅過大，股價的評價也偏高，此次做較明顯的價位調整，拉回量縮後再重新布局，同時也必須檢視股價合理性。

分析師表示，雖然近期信評機構惠譽調降美債信評等至AA+，引起美債殖利率上揚，國際股市回檔，但此次調降理由較為溫和，且美經濟處於成長復甦，影響較為緩和，靜待台股指數及個股量縮整理後，布局趨勢性類股如：AI股、網通及光通訊、碳權概念股、汽車零組件及電動車等。