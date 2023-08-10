美國超微電腦本季財測不如預期，再加上廣達7月營收雙減，重擊AI股多頭信心，今天早盤成交不到1個小時廣達、世芯-KY、技嘉、華星光、奇鋐、勤誠、台光電、建準及緯穎等全數摜殺盤至跌停，至10點止，約半數打開跌停。
AI伺服器股及相關概念股多數掛在電腦及週邊設備股，因而，今天該類股呈現爆量長黑，早盤跌幅一度超過6％，成交值占比也達到42％，為連續第三天盤中成交值占比重在四成以上。
廣達（2382）7月營收雙減，AI股夢碎，套牢、停損賣壓齊湧，今（10）日AI股由重量級指標股廣達領頭跌停，技嘉（2376）、世芯-KY（3661）等指標股都中箭落馬跌停，盤中至少有9檔AI股一字排開跌停。
美國超微電腦本季財測不如預期，再加上廣達7月營收雙減，重擊AI股多頭信心，今天早盤成交不到1個小時廣達、世芯-KY、技嘉、華星光、奇鋐、勤誠、台光電、建準及緯穎等全數摜殺盤至跌停，至10點止，約半數打開跌停。
AI伺服器股及相關概念股多數掛在電腦及週邊設備股，因而，今天該類股呈現爆量長黑，早盤跌幅一度超過6％，成交值占比也達到42％，為連續第三天盤中成交值占比重在四成以上。
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