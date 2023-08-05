2013年11月，統一集團創辦人高清愿辭去董事長職位、正式交棒，並由此前已擔任統一企業總經理5年的「最強女婿」羅智先完全接班，算算時間，至今年底即將屆滿10年。

在接班10周年的關鍵時刻，作風一向低調的羅智先，這回在親自回覆《今周刊》提問的內容中，除了以「持續進步」等字眼呼應近來大舉布局的行動外，更用一句清楚鮮明的表態：「統一在全通路的布局上，仍有許多空白！」

他所謂統一集團的「全通路空白」是什麼？簡單一句，就是電商。

一位台南幫企業家也認為，「羅智先過去10年的表現，沒什麼好挑剔。唯一美中不足，就是『網路這塊沒做好』。」至於羅智先本人，在這回的訪談中，也對未來補足電商拼圖有了十分清楚的表態。

「從今天開始的未來，所有的企業都會是電商，差別只在占比而已。」他對本刊強調電商的重要性。

統一超目前持有博客來5成股權，去年認列1.07億元獲利，與統一去年全年獲利171億元相比，貢獻度其實相對有限；再者，羅智先目前擔任統一集團7家上市公司董事長，近30家關係企業董總，並身兼多達75家公司董事，然而「他連博客來的董事會都沒有加入，」一位接近統一集團核心的人士表示，「但今年以來，讓羅智先花最多時間的，就是博客來。」

不過，博客來去年獲利幾乎腰斬，今年第一季更驚見虧損741萬元。在談論博客來罕見虧損時，羅智先把這個轉投資乍見虧損的案例，當成一記不可小覷的警鐘。

「博客來的營運虧損，充分說明了市場典範的無情，更提醒我們任何一個成功的企業，最容易被它的營運慣性所摧毀。」他接著表示：「博客來的案例再一次警惕我們，逐漸遠離消費者而不自知⋯⋯；博客來今天的尷尬，在於應變市場變化上，顯得慢了好幾拍。」

與台南幫家族頗有往來的台灣董事學會發起人蔡鴻青表示，「羅智先一直把賣書當成是文化事業，有一種使命感，本來就不期待靠賣書賺多少錢。」不過，博客來的虧損，顯然已讓他有了必須思考轉型的警覺。

據了解，羅智先近來親自督軍，積極盤點博客來的會員屬性與需求。行銷達人、精采創意董事長胡恒士分析：「統一是全台最有能力玩虛實整合的企業集團！」因為電商最重要的三大要素，貨源、物流和取貨通路，「統一全都有，而且都是第一，光是平台議價能力就能打趴其他競爭對手。」再者，「統一不一定要靠電商平台賺錢，靠物流也可以賺，或是消費者到超商取貨帶進人流，它一樣可以賺錢，有太多種玩法。」

對此，羅智先則是在謙虛中帶著自信地表示，「事情要成功，仍需要不斷學習和驗證，但統一超過去已累積相當基礎，有實際的底氣，可以進行各種串聯。」他並強調，「實證顯示，任何商業模式如果只靠燒錢方式支撐，難以持久，特別是在當今全球利率開始回到正常化的時代，最後仍須回歸生活面上的實際需求才能延續。」顯示在羅智先眼中，與其拚價格，能為消費者創造價值才是王道。

「實體通路和電商各擅勝場⋯⋯，兩者都有存在的必要價值，不會完全取代彼此。我們所要做的，就是定位清晰！」面對下一個10年，羅智先以一貫的低調說法鋪陳藍圖，但在低調沉穩的說詞中，其實也藏著朝向全通路進擊的生猛企圖。