夏日限定《FUN假玩樂報》第一彈來了！炎夏周休假日去哪吃喝玩樂？中時新聞網小編特別整理實用資訊，提供您暑假出遊最新鮮的玩樂情報，周五下午準時送達。明後天厲害的來了：

有5層樓高的超巨大Hello Kitty水上版在龍潭大池亮相。（圖／桃園市文化局提供）

大人小朋友都愛的 Hello Kitty 現身桃園來作客，足足有5層樓高的超巨大 Hello Kitty 水上版，在龍潭大池亮相，怎麼能錯過呢？夜間加碼演出也很美喔！

北海岸明暗交錯的公共藝術作品，是十分適合夜間欣賞的打卡景點。（圖／黃敬文翻攝）

不想被白天炙熱的太陽荼毒曬黑，那就晚上到北海岸走走吧！8月12日起，融合夜間光影的5大藝術作品，在金山與萬里景區現身，主打迷人的氣氛與神祕感，十分適合打卡。

七股海鮮節開跑，在地美食達人帶路。（圖／七股區公所提供）

都說到台南要多帶一個胃，海鮮更是充滿誘惑。七股海鮮節開跑，請出在地達人帶路，從鮮蚵、文蛤到午仔魚……來看最簡單的食材，如何帶給老饕最獨特的味覺體驗。

中秋節前的蛋黃酥大戰在彰化登場。（圖/達志影像）

距中秋節還有1個多月，彰化的蛋黃酥大戰已提前開打，網路上掀起論戰「哪家蛋黃酥最好吃」，蛋黃酥名店彰化市不二坊已經湧現排隊購買人潮。究竟是名店好吃？還是在地鄉親推薦的美味？真是令人好掙扎啊～～～

超大Hello Kitty現身碧潭岸邊，邀請民眾假日前去拍照打卡。（新北市政府觀光旅遊局風景區管理科提供）

風靡全世界的「Hello Kitty」及三麗鷗家族明星們現身新北市碧潭！新北市政府觀光旅遊局和合作廠商將在8月11至13日推出「這毫有意思 HAPPY PARTY」，歡迎民眾前往當地和三麗鷗明星們打卡拍照，還可以參加碧潭寫生活動換獎品，邀請大家踴躍參加。

屏東海生館推七夕限定優惠，12至27日購夜宿行程者，2人同行贈2隻告白企鵝布偶，讓說不出口的情話由企鵝來傳遞。（謝佳潾攝）

每年8月是企鵝求偶季，加上又適逢七夕情人節將至，屏東海生館充斥著粉紅泡泡，除飼育員忙著替企鵝準備求偶鵝卵石、布置產房外，館方也樂為遊客牽紅線，推出七夕限定優惠，凡12至27日期間購買夜宿行程者，2人同行即贈送2隻告白企鵝布偶，讓說不出口的情話由海洋萌星企鵝來傳遞。