周三香港恆生綜合指數收盤下跌69.26點或0.36%，為19365.14點。國企股(H股)跌0.8%，為6549點。科技指數跌0.9%，為4219點。交易所今日成交金額為偏淡薄的875億港元。
大型科技股普遍下跌，阿里巴巴、騰訊、京東、百度皆跌逾1%。
昨日急升的內房股，周三紛紛修正回吐，碧桂園服務跌7.7%，碧桂園挫3.4%，龍湖集團下滑3.3%。
汽車股集體走低，小鵬汽車大跌7%。乘聯會公佈七月轎車銷量，月減8.6%，年減4.8%。其中新能源車月減6.8%，年增27%。
周二中央提出激勵政策，中港股市表現激情。周三中港股市出現修正，港股低開93點，最多跌188點。投資人也在觀望周三稍晚的聯準會利率決議，投資趨於保守。
周三香港恆生綜合指數收盤下跌69.26點或0.36%，為19365.14點。國企股(H股)跌0.8%，為6549點。科技指數跌0.9%，為4219點。交易所今日成交金額為偏淡薄的875億港元。
大型科技股普遍下跌，阿里巴巴、騰訊、京東、百度皆跌逾1%。
昨日急升的內房股，周三紛紛修正回吐，碧桂園服務跌7.7%，碧桂園挫3.4%，龍湖集團下滑3.3%。
汽車股集體走低，小鵬汽車大跌7%。乘聯會公佈七月轎車銷量，月減8.6%，年減4.8%。其中新能源車月減6.8%，年增27%。
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