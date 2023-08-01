台8線117.4K關原災害搶修段去年4月邊坡大規模崩塌後，目前仍正搶修中，採每天5次放行，其他時間封閉管制。（羅亦晽攝）

台8線中橫公路東段179.5K溪畔段日前受杜蘇芮颱風外圍環流影響，大規模崩塌，公路總局即日起至本月31日止投入搶修，並在179.8K至178.6K白沙2橋東端至溪畔水庫實施交管，每日上午8時至下午6時，每2小時放行1次，其他時間封閉管制。另，117.4K關原災害搶修段仍採每天5次放行措施；158.5K至158.8K西寶路段至16日止，因實施上邊坡掛網工程，上午8時至下午5時機動管制。

中橫公路179.5K溪畔路段上月底因颱風杜蘇芮外圍環流挾帶豪大雨勢，上邊坡大規模坍方，大小石塊覆蓋公路雙車道，交通一度受阻，經太魯閣工務段緊急調度機械清坍，現已恢復通行，但考量邊坡不穩，恐有安全疑慮，即日起將進行搶修工程。

太魯閣工務段表示，溪畔路段今起將進行災害路段搶修工程，即日起至31日止實施交通管制，管制區間為179.8K至178.6K白沙2橋東端（距太魯閣口約5公里）至溪畔水庫（距天祥約11公里），每日上午8時至下午6時，每2小時放行1次，一天共放行6次，放行時段為上午8時、上午10時、中午12時、下午2時、下午4時、下午6時，其他時間（含夜間封閉管制點天祥、太魯閣口及太管處西拉岸隧道口等3處）封閉管制。

另外，117.4K關原段去年4月受地震及持續降雨影響，邊坡大規模崩塌，目前仍正如火如荼搶修中，工程單位也在114.6K至120.6K關原（距大禹嶺約4公里）至金馬隧道東端（距太魯閣牌樓約64公里）實施交通管制，每天放行5次，時間為上午7時至8時、上午10時至10時10分、中午12時至下午1時、下午3時至3時10分及下午5時至5時10分，其他時間包含夜間則封閉管制。

太魯閣工務段補充說明，110.7K至114.6K大禹嶺至關原路段即日起至31日止實施道路瀝青鋪設工程，白天施工期間將配合關原災害路段實施交通管制；158.5K至158.8K西寶路段即日起至16日止，進行上邊坡掛網工程，期間上午8時至下午5時機動管制，假日不管制。

太魯閣工務段說，災害路段搶修團隊在放行時段會安排人員於各施工及災修路段現場警戒、管制，並視路況採單向輪放方式辦理，請用路人於放行時段前到管制點耐心等候，如放行期間遇強降雨、濃霧無法監看邊坡等天候狀況不佳情況，或持續落石有擴災之虞時，不排除立即停止放行且封閉道路。