南投縣信義鄉新中橫公路（台21線）141.5公里處、夫妻樹附近路段，27日一顆比遊覽車還大的巨石滾落，費時5小時清除，29日一場午後雷雨該處再次落石坍方，且落石量更多，雙向交通再次中斷，信義工務段進行交通管制，並派大型機具進駐，由於現場天雨、加上落石不斷，將視狀況再清理。

台21線141.5公里處27日上午才有巨石滾落，費時5小時清除，29日再度坍方，雙向交通中斷。（資料照片／楊靜茹南投傳真）

台21線141.5公里處、新中橫夫妻樹附近路段，27日上午10時許巨石從90公尺高處滾落，當時一輛銀色轎車行經遭砸中駕駛座左前方引擎蓋，後車行車記錄器錄下驚險瞬間；29日一場午後雷雨，台21線141.5公里處再次落石坍方，雙向交通又中斷。

台21線141.5公里處因午後雷雨再次坍方，落石量更多，即使大型機具進駐，因現場下雨加上落石不斷，暫時無法清理。（信義工務段提供／楊靜茹南投傳真）

信義工務段指出，台21線141.5公里處再度坍方，已經派遣大型機具進駐，由於現場天雨、加上落石不斷，將視狀況再清理。台21線草坪頭管制站傍晚5時半起預警性封閉，預計翌日7時才對外開放，提醒遊客明日若要進出塔塔加山區，務必事先查詢最新即時路況，避免行經時無法通行。

玉山國家公園表示，台21線141.5公里處再次落石坍方，這是2天內第2次，落石量更多，雙向交通中斷；提醒遊客，山區午後有經常性陣雨，欲行經新中橫公路，務必事先查詢最新即時路況。