古禮中結婚收聘是不可或缺的一部份，若是雙方無法達成共識恐讓婚事告吹，甘肅一名男子與女友交往1年後決定共度白首，但女方的父母卻要求收聘28.8萬人民幣（約新台幣124萬元），並強調是本縣「最低價位」，拿不出龐大聘金的男子一氣之下狀告縣長，要求整治此陋習。

據《網易新聞》報導，甘肅鎮原縣一名男子近日「上書」縣長，內容提及自己是一名大學生，近日與同校女友決定論及婚嫁，沒想到女方父母卻開價28.8萬人民幣的聘金，讓他超頭痛，「這還沒說要不要車和房的事，而我們縣聘金才12萬多人民幣（約新台幣51.7萬元），由於我們很喜歡對方，我就不敢說我家裡掏不出這麼多聘金」，希望縣長能用「強有力」的態度整治高價聘金。

對此，當地縣委宣傳部也回函承諾，將落實相關政策遏制高價聘金、大辦婚宴等陳舊陋習，「我縣婚禮聘金會逐步降低，直至實現『零彩禮』。」

男大生「舉報」行徑曝光後，引起大批網友熱議，「哈哈哈哈這個男生果然是大學生剛畢業，傻得可愛」、「入贅不就好了」、「找個不要彩禮的就行了。」不過也有人認為，聘金本就是你情我願的事，他人無權干涉，「我覺得沒毛病，自古傳統婚嫁彩禮嫁妝都是很講究的，也都是有來有回的這個東西不能講雙標，家庭情況也各有不同，兩家人談好就行」、「這種事誰也整治不了，除非把彩禮寫入法律。」

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