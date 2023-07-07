香港信報報導，中國人民銀行7日表示，為維護銀行體系流動性合理充裕，7日展開人民幣（下同）20億元7天期逆回購操作，利率仍持穩在1.9％。
這也是人行逆回購操作連續第4日保持在該地量水準，以此計算，公開市場單日淨回籠1,010億元，本周（3日當周）淨回籠約1.16兆元，創半年單周新高。
上周（6月26日當周）因半年結因素，人行逆回購操作量連續保持高位，因此導致本周到期規模偏大。路透統計，本周逆回購到期總額約1.17兆元，其中7月7日到期1,030億元。
人民幣兌美元中間價7日報7.2054元，升值44個基本點。上一交易日中間價7.2098元，上一交易日官方收盤價7.2465元，上日夜盤收報7.2489元。
香港信報報導，中國人民銀行7日表示，為維護銀行體系流動性合理充裕，7日展開人民幣（下同）20億元7天期逆回購操作，利率仍持穩在1.9％。
這也是人行逆回購操作連續第4日保持在該地量水準，以此計算，公開市場單日淨回籠1,010億元，本周（3日當周）淨回籠約1.16兆元，創半年單周新高。
上周（6月26日當周）因半年結因素，人行逆回購操作量連續保持高位，因此導致本周到期規模偏大。路透統計，本周逆回購到期總額約1.17兆元，其中7月7日到期1,030億元。
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