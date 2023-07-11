同時，2023年上半年社會融資規模增量累計為21.55兆元，比去年同期多4,754億元。

金融數據方面，截至6月底，廣義貨幣（M2）餘額287.3兆元，年增長11.3％，增速分別比上月末和去年同期低0.3個和0.1個百分點；狹義貨幣（M1）餘額69.56兆元，年增長3.1％，增速分別比上月末和上年同期低1.6個和2.7個百分點。

大陸上半年人民幣貸款增加15.73兆元。6月底人民幣貸款餘額230.58兆元，年增長11.3％，增速比上月末低0.1個百分點，與上年同期持平。