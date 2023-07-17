大陸房地產業在產業風險高漲之際，投資也欲振乏力。據大陸財聯社引述17日大陸國家統計局公布數據顯示，上半年的全大陸房地產開發投資為5兆8550億元（人民幣，下同）、年減幅為7.9％。其中，住宅投資4兆4439億元、下降7.3％。

看到上半年大陸的商品房銷售面積為5萬9515萬平方公尺、年減5.3％，其中住宅銷售面積下降2.8％；商品房銷售額6兆3092億元、較去年同期成長1.1％，其中住宅銷售額增長3.7％。