經常有財經界分析人士討論中國是否步上上世紀日本的後塵，出現所謂「失落的10年」或「失落的20年」，其觀察指標包括通貨緊縮等多項參數。《華爾街日報》分析稱，現在中國狀況與當年的日本確有很多可比之處，至少投資者來說，中國的股票已經是全球最便宜的股票之一，投資者來說，失落的10年早已到來。

《華爾街日報》指出，中國經濟引發最多討論的不外乎通貨緊縮、勞動力萎縮、社會老齡化、房地產泡沫破裂以及政府與民間沉重的債務，而現金充裕的消費者則把錢包捂得緊緊的。中國是否陷入了中等收入陷阱，更因未富先老而雪上加霜？

報導分析稱，其實中國的投資者早已經經歷了一個「失落的10年」或更長的時間。國內股價低於2007年水準，每股收益與2013年持平，也難怪中國股票是世界上最便宜的股票之一了。

報導表示，當前的困境源於向經濟投入了太多的資本，企業和政府借貸太多來搞建設。疫情控管放開後，中國經濟復蘇不如預期，真正的危險在於，這僅僅是個開始。中國經濟長期失衡的問題尚未解決，又面臨著後疫情時代的挑戰。簡而言之，此前中國過度借貸和投資於住房等非生產性資產，同時在壓縮消費。

中國建築業投機熱潮放大了經濟增長數據，如今這種繁榮已成過去，中國經濟25%至30%靠房地產業相關支出嚴重拖累經濟，其比重必須下降，而這就是中國可能重蹈日本覆轍的原因。如果中國政府繼續向中國恒大等陷入困境的開發商提供貸款，這些房企就會變成僵屍企業，繼續浪費經濟資源。如果他們被迫重組並且停業，雖然會拖欠貸款並造成銀行的損失，暫時抑制經濟增長，但卻可以騰出工人和資本，重新部署到生產率更高的領域。換言之，短期的痛苦能換來長期的收益。

當年日本就是選擇了與中國相同的模式，將泡沫帶來的痛苦分攤到數十年的疲弱增長中，而不是承受短期的劇烈衝擊，讓創造性的破壞實現新的經濟模式。

前瑞銀集團前首席經濟學家、牛津大學中國中心研究員馬格努（George Magnu）指出，中國有一些優勢，大銀行都是國有的，因此不會像日本那樣搖擺不定。儘管勞動力在減少，中國的人口構成仍比日本年輕得多。現在的中國仍比1990年泡沫破裂時的日本貧窮得多，因此中國仍有很大的增長潛力。

除了有日本這個前車之鑒可以參照，中國的經濟學家們已經花了大量時間對日本進行研究。前摩根士丹利亞洲區主席、耶魯大學法學院蔡中曾中國中心高級研究員羅奇(Stephen Roach)說，自那時以來，中國已對轉向消費主導型增長進行了很多談論，但幾乎沒有採取什麼行動。近期對阿里巴巴政策預示著政府對企業的管控將放鬆，中國可能用提高生產率來實現更好的經濟增長模式，但從過去經驗看 ，投資者不應抱有過高希望。