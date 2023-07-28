主計總處今（28）日公布第二季GDP概估指出，受出口衰退、民間投資轉弱的影響，第二季經濟成長率僅1.45％，比原預測少了0.37個百分點，若下半年預測未變，全年經濟成長將下修至1.95％，無法保二。

綜合統計處專門委員吳佩璇表示，由於商品出口比預測少了30億美元，加以資本形成不如預期，因此經濟成長率不如原預測1.82％，只有1.45％，但這已是連兩季負成長之後首度轉為正成長，顯示經濟成長雖不如原預測這麼強勁，但已經轉好。

吳佩璇指出，雖然出口、投資表現不好，但民間消費卻很熱絡，第二季國內大型演唱會就有15場之多，加以清明、端午、五一連假也帶動消費，使得民間消費年增率升至12.1％，創下民國79年第二季以來新高，民間消費是推升第二季經濟成長的重要動能。

本次概估雖沒有進行預測，但如果把第二季概估值帶入，下半年維持原預測，吳佩璇表示，全年經濟成長預測值將下修至1.95％，除非下半年經濟預測上修，否則今年經濟成長將無法達到2％。