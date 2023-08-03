面板驅動IC暨記憶體封測廠南茂（8150）今（3）日公布第二季財報，在面板產業今年就緩步回升的帶動下，該公司第二季稅後純益6.28億元，較第一季大幅成長高達210％，該公司今日下午將舉行線上法說會，預期將對公司下半年營運有具體展望。