南茂第二季營收54.44億元，較上季成長18.22％，第二季稅後純益6.28億元，更較第一季大幅成長高達210％，第二季單季每股稅後純益為0.86元。

累計今年上半年稅後純益為8.3億元，仍較去年同期衰退67.38％，上半年每股稅後純益為1.14元。

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