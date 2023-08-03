南茂第二季營收54.44億元，較上季成長18.22％，第二季稅後純益6.28億元，更較第一季大幅成長高達210％，第二季單季每股稅後純益為0.86元。
累計今年上半年稅後純益為8.3億元，仍較去年同期衰退67.38％，上半年每股稅後純益為1.14元。
面板驅動IC暨記憶體封測廠南茂（8150）今（3）日公布第二季財報，在面板產業今年就緩步回升的帶動下，該公司第二季稅後純益6.28億元，較第一季大幅成長高達210％，該公司今日下午將舉行線上法說會，預期將對公司下半年營運有具體展望。
南茂第二季營收54.44億元，較上季成長18.22％，第二季稅後純益6.28億元，更較第一季大幅成長高達210％，第二季單季每股稅後純益為0.86元。
累計今年上半年稅後純益為8.3億元，仍較去年同期衰退67.38％，上半年每股稅後純益為1.14元。
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