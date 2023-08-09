觀察獲利結構，合庫金7月主要獲利貢獻為銀行，稅後純益為19.01億元，比去年同期減少25.04％，前七月累計稅後純益108.48億元，比去年同期略減0.06％。其他子公司前七月稅後純益僅證券、人壽比去年同期增加：合庫資產7月稅後純益0.35億元，前七月累計稅後純益2.17億元；合庫證券7月稅後純益0.98億元，前七月累計稅後純益2.31億元；合庫票券7月稅後純益0.27億元，前七月累計稅後純益0.54億元；合庫人壽7月稅後純益1.19億元，前七月累計稅後純益7.72億元；合庫投信7月稅後純益0.02億元，前七月累計稅後純益0.12億元。