觀察獲利結構，合庫金7月主要獲利貢獻為銀行，稅後純益為19.01億元，比去年同期減少25.04％，前七月累計稅後純益108.48億元，比去年同期略減0.06％。其他子公司前七月稅後純益僅證券、人壽比去年同期增加：合庫資產7月稅後純益0.35億元，前七月累計稅後純益2.17億元；合庫證券7月稅後純益0.98億元，前七月累計稅後純益2.31億元；合庫票券7月稅後純益0.27億元，前七月累計稅後純益0.54億元；合庫人壽7月稅後純益1.19億元，前七月累計稅後純益7.72億元；合庫投信7月稅後純益0.02億元，前七月累計稅後純益0.12億元。
合庫金前七月獲利119.29億元 年減1.13％
合庫金控公布7月自結損益，單月稅後純益27.17億元，比去年7月年減22.3％；累計前七月稅後純益為119.29億元，較去年同期的120.65億元年減1.13％，稅後每股純益（EPS）0.83元。
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