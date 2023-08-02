正基第二季合併營收5.68億元、歸屬於母公司稅後淨利0.8億元、每股稅後盈餘(EPS)達1.2元，分別季增25％、80％、79％，受惠全球供應鏈回穩，以及消費性電子產業客戶下單力道隨著庫存良好去化而逐步增溫，再加上正基積極開拓非消費性電子領域業務動能等，助力本業營運動能提振，且第二季同步受惠新台幣貶值效益貢獻，不僅帶動第二季營運已走出谷底，並為未來營運動能布局打造良好基礎。

展望2023年下半年，正基審慎樂觀看待整體營運已走出谷底。正基表示，觀察全球市場歷經近一年庫存去化調整，目前主要客戶訂單皆為實際市場需求，且正基在車載、工控、醫療等利基型非消費性電子產業布局成效逐步展開，看好隨著非消費性電子產業占比增加，創造產品銷售組合優化，有利於長期穩健訂單動能，除此之外，來自歐美客戶電動車充電樁無線通訊模組將於下半年量產出貨，和應用於智慧座艙的無線通訊模組及企業用戶物聯網相關等新品陸續獲得客戶採用，預估下半年營運將優於上半年。