燦星旅2日公佈今年第二季營收約2.45億元，每股虧損0.05元，累計今年上半年營收3.54億元，累虧502萬元，換算每股虧損0.07元。

燦星旅總經理殳蓁蓁2日表示，今年第二季營收衝高到2.45億元，主要是今年5月開始，與台灣虎航合作包機從桃園直飛泰國普吉島、日本高知，日本高知「一路長紅」，搭乘旅客到現在還是滿的，只是，泰國普吉島包機的前2個月比較辛苦，5月的搭載率只有50％，6月約67％，未達損益兩平。

加上會計師要求認列應收帳款損失200多萬元，導致第二季單季營收雖衝高，但，每股卻是稅後虧損0.09元，吃掉今年第一季的每股獲利盈餘0.02元。

不過，殳蓁蓁強調，第二季先行認列應收帳款損失的200多萬元，並無疑慮，因此，可望在今年8月沖回，加上泰國普吉島包機7月和8月的乘客搭載率，已分別回升到75％和90％，9月也很好，而日本高知包機持續長紅，第三季就可以賺回來了。