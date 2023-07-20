馬斯克在財報會議上解釋，為生產更多汽車而犧牲利潤是有道理，他聲稱未來估值仍將大幅上升。馬斯克還提到，全年汽車產量將朝目標180萬輛前進，但由於進行工廠升級，第三季產量將略有下降。
然而投資者對其說法並不買單，特斯拉盤後股價重挫近5％。
財報顯示，特斯拉第二季營收達249億美元，調整後的EPS為0.91美元，兩者都超出預期。不過毛利率為18.2％，則不如預期的18.8％，並大幅低於去年同期的25％。
特斯拉19日盤後發布財報，雖然第二季營收創歷史新高，但毛利率卻出現下滑，反映該電動車製造巨擘為刺激銷售而進行降價措施，已對獲利能力造成侵蝕。特斯拉還表示在動盪時期，將可能再度實行降價。
馬斯克在財報會議上解釋，為生產更多汽車而犧牲利潤是有道理，他聲稱未來估值仍將大幅上升。馬斯克還提到，全年汽車產量將朝目標180萬輛前進，但由於進行工廠升級，第三季產量將略有下降。
然而投資者對其說法並不買單，特斯拉盤後股價重挫近5％。
財報顯示，特斯拉第二季營收達249億美元，調整後的EPS為0.91美元，兩者都超出預期。不過毛利率為18.2％，則不如預期的18.8％，並大幅低於去年同期的25％。
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