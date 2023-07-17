光聖主要業務為各種光纖及光纖連合器等之製造組立加工及買賣業務。通訊光電介面產品及通信網路設備之加工裝配業務，該公司今年第二季營收為6.97億元，較上季成長10.27％，雖仍較去年同期下滑9.48％，但營運擺脫谷底，第二季營收寫近三季新高，市場看好下半年營運可望續加溫。

該股將在19日進行除權息交易，每股配發2.1元現金股息，股價上周拉出除權息行情，今日再登漲停板，股價自上周12日盤中的53元起漲，股價近3個交易日漲幅達33.2％。