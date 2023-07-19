傳將會面蘇姿丰 祥碩、群聯開高走低 14:332023/07/19 工商 李娟萍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 市場傳出祥碩、群聯是超微（AMD）執行長蘇姿丰第二波會面的台廠，在此一消息帶動下，兩檔個股19日股價在早盤拉高開出，祥碩股價盤中一度拉上漲停板價1,105元，群聯盤中漲幅達6％。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 惟19日大盤拉回逾百點，AI概念股多漲多休息，祥碩及群聯兩檔個股股價也開高走低，群聯尾盤股價更由紅翻黑。 兩家公司對於蘇姿丰是否來訪，皆不回應。 群聯推出自主研發AI服務方案 擴大儲存AI應用市場 蘇姿丰訪台將會面幹部 和碩盤中漲停寫2年半新高 AMD蘇姿丰名譽博士頒授典禮改到這天 陽明交大公布時間、地點 #群聯 #祥碩 #股價 #蘇姿丰 #開高走低 也許您會感興趣 推薦閱讀 光聖第二季營收加溫 除權息前股價衝11個月新高 11:442023/07/17 財經 微軟收購將達陣 股神大砍動視暴雪持股 02:502023/07/19 財經 AI全面「沖沖樂」 這4檔當沖量創新高 02:502023/07/19 財經 賴清德成立美東後援會 「半導體女王」之父現身力挺 12:272023/07/17 政治 1分鐘讀財經》與親戚黃仁勳爭霸！蘇姿丰訪台搶產能 這幾檔沾光 08:252023/07/17 財經 股價暴衝尬過高股息 全球電動車ETF三強績效飆出貼背感 22:062023/07/15 財經 蘇姿丰抵台 再掀AI熱潮 16:332023/07/17 財經 《電機股》中興電鎖跌停 5萬張排隊賣 估上半年損平 12:082023/07/19 財經 貼身追蹤3年！他爆料「全球首富」真面目：有時候像惡魔 16:582023/07/18 財經 微控制器（MCU）廠下半年展望保守 股價反有築底向上趨勢 15:052023/07/17 財經 《半導體》外資評IC設計 點名2檔優於大盤 11:482023/07/19 財經 大立光法說後雙升評 股王爭霸戰有看頭 23:432023/07/16 財經 AI股震盪 長佳智能、醫揚齊衝漲停 台股早盤小漲 10:322023/07/19 財經 台股平盤震盪 一度下跌近30點 台積電挫低4元至587 09:022023/07/17 財經 宇智下半年出貨可望增加 股價挑戰前波高點 13:132023/07/17 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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