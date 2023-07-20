超微半導體（AMD）董事長兼執行長蘇姿丰17日來台，被外界視為固樁AI供應鏈，結束19日的自家創新日活動後，20日下午將赴新竹市陽明交大接受名譽博士表彰，這也是繼6月3日台灣清華大學校長高為元親自飛往美國德州頒授名譽博士後，蘇姿丰再接受一項台灣頂大名譽博士學位。

蘇姿丰名譽博士學位頒授典禮將全英語進行，並全程線上直播，陽明交大已在官網公播典禮流程，由校長林奇宏宣讀名譽博士表彰辭，接著由電機學院院長宣讀名譽博士學位證書，最後由校長頒贈名譽博士學位證書、致贈紀念品，蘇姿丰在接受學生獻花後致詞、交流座談。

陽明交大在官網公布的表彰詞指出，蘇姿丰是首位成為美國半導體大廠CEO的華人女性，在她的領導及推動改革之下，AMD從面臨危急存亡之際，一躍成為全球知名的科技公司。她領導AMD轉型成功的故事，也成為全球企業經營者的典範。

蘇姿丰的成就及貢獻使其獲獎無數，包括美國國家工程院院士、二度獲《財富》雜誌評選為「商界最具影響力女性」，以及獲得《巴倫週刊》全球最佳CEO獎、國際和平榮譽獎，她也是美國拜登政府的科技顧問。

陽明交大認為蘇姿丰的領導風範與對產業、社會之貢獻，足以作為陽明交大全體師生學習的典範，頒授名譽博士學位予蘇姿丰女士，表彰其在企業經營及對社會的重要貢獻。

蘇姿丰出生於台南，3歲時移民美國，後取得麻省理工學院電機工程碩士及博士學位。畢業後，曾任職於德州儀器及IBM等高科技公司，負責先進半導體產品的開發，其後陸續擔任飛思卡爾公司的技術長以及資深副總裁暨網路與多媒體部總經理。2012年出任AMD資深副總裁暨全球事業群總經理，並在2014年成為該公司首位女性執行長，2022年出任該公司董事長。