EUV其實是一道波長小於13.5奈米的光，使用EUV作為光線來源的曝光機器，就稱為EUV曝光機，中國大陸則稱之為光刻機。這種生產先進晶片的設備，每台要價不菲，不僅製程繁瑣，還有貨量稀少，關鍵製造技術全由荷商ASML（艾司摩爾）所掌控。

這家基本上是一家默默無聞的日本公司，但是選擇投入的產品，卻有可能是未來的搖錢樹。半導體製程中有好幾個重要的步驟，其中一項在曝光顯影前的矽晶圓，要先塗上光阻劑（Photoresist），大阪有機化學就是光阻劑的上游供應廠商。

已在現有光阻液材料之一ArF，有著高達7成市占率的大阪有機化學，目前正在研發下一代光阻劑的材料，初估到了2030年，光阻液的市場規模可望大增兩倍。

大阪有機化學感概說，日本曾經是全球半導體製造的一把手，無奈後來就把這龍頭地位拱手讓給美國、台灣以及韓國等競爭對手。不過，日本業者還是保有供應鏈關鍵的一環，像是晶片製造機台以及材料等，高單價特殊化學用品。

現任日相岸田文雄希望重振日本往昔的半導體雄風，除了已讓台積電在熊本設廠外，6月時，快有70年歷史的日本光阻液大廠JSR，被日本政府已9000多億日圓收購，表示日本有意把晶片產業打造成國家等級的。

今年以來，股價已大漲40%的大阪有機化學認為，日本半導體材料製造業者的競爭力不是規模大小，而是技術能力，因為這個行業競爭激烈，若沒有真材實料的研發技術，自然會被市場淘汰。

美系外資花旗認為，大阪有機化學這家公司的EUV相關業務，目前正蓬勃發展，故成長性可望超車EUV光阻劑市場。花旗也預估，全球光阻液的年複合成長率（CAGR），約在30%至40%左右。