受此激勵，24日開盤，巨大盤中最高漲幅約在4％、股價飆到242元，目前成交量已突破2000張；美利達漲幅也在2.3％、股價最高來到221元。

受惠大陸自行車市場需求旺盛，今年上半年，巨大、美利達來自大陸營收都呈現大幅成長的態勢。匯豐證券看好雙雄前景，將巨大、美利達評等由「減碼」升為「持有」外，目標價分別調增至226元、214元，調幅高達36.97％、38.06％。

此外，日系外資在最新出爐的報告中，大幅調高巨大的評等，由原先中立的「持有」調高至「優於大盤表現」，目標價由205元調高至260元。日系外資認為，2023年第二季開始，巨大的庫存將有所改善，預期未來幾個季度將會持續下去。

法人表示，由於電動輔助自行車（E-bike）及高階車款的需求相對較弱，使得美利達上半年的營收表現弱於巨大，預期自行車的庫存調整已逐漸進入尾聲，下半年出貨可望優於上半年。

分析師表示，大陸的自行車銷售因疫情解封後需求回升，且通路商備貨積極，帶動自行車廠出貨增加，大陸市場的庫存水準在今年處於健康的水準。