法人指出，國巨第二季營收季增3％，符合市場預估，其中，積層陶瓷電容（MLCC）營收較前一季回升5％，主因車用需求穩健、標準品庫存回補需求；單季毛利率33.2％，季增0.2個百分點、年減5.6個百分點，符合公司財測與法人預估，但落後市場預期；此外，業外利益13.6億元，包括匯兌收益8.5億元，優於市場預估。不過，認列未分配盈餘稅13億元，侵蝕每股稅後純益（EPS）3.15元。

凱基投顧指出，國巨經營管理階層預估，第三季營收將大致與前一季持平，不及市場預期的季增13％，係因智慧型手機與PC／筆電需求復甦不如預期，致使庫存調整期延長。展望第四季，儘管整體需求應已觸底，考量需求復甦的跡象有限，經營管理階層估計第四季營收仍將與第三季持平。

凱基投顧看好，未來能帶動股價的利多為市場需求可望於2024年上半年回溫、Telemecanique將於第四季併表，推測合理股價調整為640元，維持「買進」投資評等。