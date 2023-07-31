廣達是近期繼台達電攻上兆元市值之後，另一檔觸及兆元市值就下來的個股，AI熱潮響破天際，不少投資人唯恐手中沒有一檔AI股，紛紛跳進來搶AI股，推升這波AI股大漲行情。

而AI股今天不只廣達跌停，創意、緯創一早先亮燈跌停，接下來廣達、技嘉、英業達、威盛、華星光、建準等都亮燈跌停，精測、奇鋐、世芯-KY、台燿、華碩、雙鴻、金居、廣運、勤誠、緯穎、高力、金像電、信驊、光寶科等，也同步殺半根跌停。