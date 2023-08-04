建準今天下午舉行法說會，AI伺服器需求進入高成長期，市調機構預估，今年全球AI伺服器出貨量約17萬台，明年可望成長至40萬台到50萬台，由於建準是5G伺服器／AI伺服器散熱3家頂尖供應商之一，可提供散熱風扇、散熱模組及液冷系統，成為AI伺服器趨勢下的受益者，目前接單是逐月躍進。

建準副總經理李為仁表示，相較於傳統CPU伺服器平台每一代升級，風扇改變設計，ASP會增加20%到30%，AI伺服器因風扇變大且厚，馬達由一個增加為兩個，因此ASP遠高於傳統伺服器風扇，舉例來說，H100 4U產品用21顆風扇，約當350美元，A100用31顆風扇，約當550美元，產值差很大。

受惠於AI伺服器需求強勁，第2季建準AI伺服器營收佔比從第1季的低個位數已拉升至近10%，吳晉賜表示，現在天天都有客戶在追貨，AI伺服器接單是一個月比一個月強勁，預估AI伺服器營收佔比將逐季增加，下半年毛利率可望進一步改善。

在車用方面，過去建準的汽車毛利率較低，不過隨著新專案開始出貨，目前車用毛利率已有改善，建準樂觀預期，未來整體車用毛利率有機會更健康。