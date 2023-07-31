由於此次庫藏股離第一次實施庫藏股不到一個月，馬上又要買回自家股票，突顯公司承受的壓力不輕。

藥華藥5月間公告實施庫藏股，自5月26日至7月21日間買回5,000張，最終實際買回4,001張，執行率80.02％，總計斥資13.66億元，平均每股買回價格341.46元。

藥華藥表示，已取得歐美日藥證的新一代長效型干擾素Ropeginterferon alfa-2b（簡稱Ropeg，即P1101），第一項適應症為真性紅血球增多症（PV），今年獲美國NCCN治療指南升格為治療PV之首選藥物；第二項適應症預計用於原發性血小板過多症（ET），目前正在進行全球多國多中心第三期臨床試驗，預計今年年底前收案完成，並於試驗完成後申請美國及全球藥證。

另外，第三項適應症是早期骨髓纖維化（Early MF），公司已與美國FDA討論第三期臨床試驗的設計，屆時將有可能為骨髓增生性腫瘤（MPN）領域疾病的治療方式帶來革命性的改變。

藥華藥指出，研究顯示，干擾素為治療肝血管內皮瘤（HEHE）患者的安全有效的選項，日前已經在台灣率先進行Ropeg治療 EHE 的恩慈療法，嘉惠實體血管腫瘤病患。藥華藥預計進一步擴展到實體腫瘤適應症，造福更廣大的病患族群。

藥華藥說，每個適應症均代表龐大商機、每張藥證更是公司的重要資產。僅以PV來說，依據國際市場分析研究公司IMARC Group的最新市場調查（註），PV於全球七大主要國家（即美國、德國、法國、英國、義大利、西班牙和日本，簡稱7MM）的市場價值於2022年已達到15億美元，展望未來，IMARC Group更預測該市場規模將在2033年前達到63.388億美元，2023－2033之年複合成長率（CAGR）為14％。