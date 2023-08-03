台灣每7對夫妻就有1對有不孕症困擾，近年越來越多人選擇接受試管嬰兒治療，醫師指出，許多個案在治療過程中產生憂鬱、焦慮等心理健康困擾。宜蘊醫療與台灣最大線上心理健康平台Farhugs遠距抱抱進行公益合作，首推生殖醫學治療前後「線上心理健康工作坊」心理陪伴服務，照顧不孕症患者在備孕、懷孕以及產後的心理健康。

國民健康署統計，全台罹患憂鬱症人口至少超過200萬人，其中重度憂鬱症患者約125萬人。宜蘊醫療創辦人陳菁徽院長指出，許多個案在經歷多次的試管療程失敗，或是因為進行不孕症治療造成家庭、職場、婚姻關係產生變化，都是影響不孕症患者在療程期間產生憂鬱、焦慮等心理健康困擾的因素之一。

陳菁徽表示，在診間裡，不只是提供不孕症治療，更多時間花在陪伴與了解患者的身心壓力與焦慮；不管是否成功受孕，患者的心理壓力與焦慮仍然會持續造成困擾，影響患者在不孕症治療期間的身心狀態。

宜蘊醫療除持續專注生殖醫學整合服務外，近年更持續投入回應聯合國永續發展目標（SDGs），倡議關懷女性心理健康議題，因此透過與台灣最大線上心理健康平台Farhugs遠距抱抱進行跨界永續公益合作，首推生殖醫學治療前後「線上心理健康工作坊」心理陪伴服務，照顧不孕症患者在備孕、懷孕以及產後的心理健康。

陳菁徽表示，自身在備孕期間也曾因心理焦慮壓力而求診身心科，能夠體會不孕症患者在備孕求子路上的心路歷程，因而希望透過「線上心理健康工作坊」的公益服務，讓有需求但因為害羞、不願意到身心科求診的不孕症患者，可以從中進行自我覺察備孕路上的自我照顧與伴侶相處、產後情緒困擾及親密關係與壓力管理等議題。

本次宜蘊醫療與Farhugs遠距抱抱推出的「線上心理健康工作坊」，首波邀請有豐富不孕症臨床照會經驗的曾心怡臨床心理師、許芳瀟臨床心理師以及朱仲翔精神科醫師規劃一系列精采的線上工作坊教練課程，陪伴患者照顧從不孕、備孕到產後的心理健康。更多資訊請上宜蘊醫療官方網站或或FarHugs官方網站查詢。