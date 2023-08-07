黃姓婦人在高雄仁武某家塑膠公司擔任操作員，2012年小年夜前下班時出車禍，導致腳跟及腰椎骨折、不良於行，過完年想多請2天假卻遭老闆質疑傷勢造假被解雇，氣得一狀告上法院。一審判公司解雇不當、應賠償黃婦72萬元，二審逆轉認定黃婦受傷非職災、判公司免賠。更一審再度逆轉改判公司須賠償黃婦76萬元。更二審日前宣判，公司須賠償黃婦93萬元定讞。

黃婦2011年6月到該公司擔任塑膠射出機操作員，日薪800元。2012年1月20日下班騎車返家時，被鄰近工廠的員工開車不慎撞傷，全身除多處擦傷外，左腳跟、第二腰椎壓迫性均骨折，治療後經醫院診斷為失能。

由於事發隔天就是小年夜，公司開始放年假，黃婦就醫後直接在家休養。10天後開工日，黃婦發現傷勢並無好轉，打電話到公司向老闆兒子請「公傷假」遭拒，改請一般休假（無薪），老闆兒子還安撫黃婦說「好了再來上班」。

沒想到，2天後黃婦再打電話到公司確認請假事宜時，竟被老闆飆罵「我不要妳了！妳好了，也不用來上班」，當天還直接解雇她。黃婦不滿公司作為有違勞基法，向勞工局聲請勞資爭議調解。

2012年4月雙方調解時，老闆當面指控黃婦「車禍可能是假的」，協商最後也破局。黃婦氣得一狀告上法院，針對非法解雇、名譽受損、薪資及殘廢補償等總計146萬元。

公司否認黃婦開工日有打電話請假，強調黃婦是曠職才解雇她，黃婦出車禍的地點不在下班回家的路線上，不算職災。黃婦反批，自己在上下班時間通勤出車禍，理當屬於職災。

一審法官認為，下班路線本來就有彈性，黃婦回家路線在合理範圍內，發生車禍就屬職災，公司解雇受職災的黃婦明顯違法，判公司須賠償黃婦72萬元。

雙方不服上訴，二審法官推翻原審認知，認定黃婦下班離開工廠後發生意外，不屬於職災補償範圍，逆轉判公司免賠。

黃婦不服上訴至更一審，法官再度認定黃婦下班出車禍屬於職災，加上公司起初未替黃婦保險導致的職災傷病給付損失，判公司須賠償黃婦104萬元。

黃婦不滿判決再上訴，更二審法官調整黃婦的醫藥、職災傷病給付額，最後判公司須賠償黃婦93萬元，全案定讞。